Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отказался прилететь в Абхазию из-за санкций США.
Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США
  • РИА Новости

«В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется», — сообщается на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в Facebook.

В сообщении ведомства отмечается, что Нурмагомедов передал слова благодарности народу Абхазии и выразил сожаление из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что в телефонном разговоре с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией боец подтвердил свой визит.

Ранее Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани.

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