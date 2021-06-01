Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отказался прилететь в Абхазию из-за санкций США.

«В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется», — сообщается на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в Facebook.

В сообщении ведомства отмечается, что Нурмагомедов передал слова благодарности народу Абхазии и выразил сожаление из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что в телефонном разговоре с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией боец подтвердил свой визит.

Ранее Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани.