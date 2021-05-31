Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани
- АГН «Москва» / © Сергей Ведяшкин
«В рамках поездки я посетил город Альметьевск, в котором я встретился и пообщался с молодыми спортсменами, осмотрел спорткомплексы этого города. Мы ещё не раз вернемся в Татарстан с турнирами. Также я планирую открыть свой зал в Казани», — сказал Нурмагомедов в своём Instagram.
32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что ему неинтересно организовывать бой Емельяненко с Джиганом.