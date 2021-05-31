Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время посещения Татарстана сообщил о планах открыть в Казани спортивный зал.
Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани
  • АГН «Москва» / © Сергей Ведяшкин

«В рамках поездки я посетил город Альметьевск, в котором я встретился и пообщался с молодыми спортсменами, осмотрел спорткомплексы этого города. Мы ещё не раз вернемся в Татарстан с турнирами. Также я планирую открыть свой зал в Казани», — сказал Нурмагомедов в своём Instagram.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему неинтересно организовывать бой Емельяненко с Джиганом.

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