Нурмагомедов заявил, что ему неинтересно организовывать бой Емельяненко с Джиганом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможной организации поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэп-артистом Джиганом.

«Они никак не могут найти площадку для поединка? Думаю, не совсем площадку. Они не могут найти людей, которые им заплатят за бой. Но нам неинтересно такое направление боёв», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По его словам, его промоушену Gorilla Fighting Championship неинтересен сегмент поп-MMA, организация не планирует развиваться в данную сторону.

«Этот бой нам как организаторам неинтересен. Со стороны можно будет посмотреть», — сказал Нурмагомедов.

Джиган и Александр Емельяненко договорились о проведении боя, однако дата и место поединка остаются неизвестными.

Ранее Емельяненко высказался об отказе Нурмагомедова драться с Мейвезером за $100 млн.