Нурмагомедов заявил, что ему неинтересно организовывать бой Емельяненко с Джиганом
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«Они никак не могут найти площадку для поединка? Думаю, не совсем площадку. Они не могут найти людей, которые им заплатят за бой. Но нам неинтересно такое направление боёв», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
По его словам, его промоушену Gorilla Fighting Championship неинтересен сегмент поп-MMA, организация не планирует развиваться в данную сторону.
«Этот бой нам как организаторам неинтересен. Со стороны можно будет посмотреть», — сказал Нурмагомедов.
Джиган и Александр Емельяненко договорились о проведении боя, однако дата и место поединка остаются неизвестными.
Ранее Емельяненко высказался об отказе Нурмагомедова драться с Мейвезером за $100 млн.