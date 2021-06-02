Источник назвал условия нового контракта Месси с «Барселоной»

Короткая ссылка
Стала известна зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси по новому контракту с «Барселоной».
Источник назвал условия нового контракта Месси с «Барселоной»
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, в контракте Месси с «Барселоной» до 2023 года предусмотрена зарплата в €60 млн за сезон до уплаты налогов — примерно €35 млн «чистыми». Общая сумма контракта примерно на €53 млн меньше, нежели в предыдущем договоре с клубом. 

Соглашение предусматривает, что по окончании сезона-2022/23 аргентинец перейдёт в клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Там он должен будет провести ещё два сезона с прежней зарплатой.

Планируется, что после этого Месси завершит карьеру, став послом «Барселоны» на протяжении как минимум шести лет.

В настоящий момент переговоры по поводу оплаты его работы на этой должности продолжаются, поскольку сторона игрока хочет увеличить фиксированную часть его дохода.

33-летний аргентинец в прошлом сезоне провёл 47 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее Лапорта рассказал подробности о переговорах по новому контракту с Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить