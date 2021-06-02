Источник назвал условия нового контракта Месси с «Барселоной»

Стала известна зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси по новому контракту с «Барселоной».

Как сообщает Sport.es, в контракте Месси с «Барселоной» до 2023 года предусмотрена зарплата в €60 млн за сезон до уплаты налогов — примерно €35 млн «чистыми». Общая сумма контракта примерно на €53 млн меньше, нежели в предыдущем договоре с клубом.

Соглашение предусматривает, что по окончании сезона-2022/23 аргентинец перейдёт в клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Там он должен будет провести ещё два сезона с прежней зарплатой.

Планируется, что после этого Месси завершит карьеру, став послом «Барселоны» на протяжении как минимум шести лет.

В настоящий момент переговоры по поводу оплаты его работы на этой должности продолжаются, поскольку сторона игрока хочет увеличить фиксированную часть его дохода.

33-летний аргентинец в прошлом сезоне провёл 47 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее Лапорта рассказал подробности о переговорах по новому контракту с Месси.