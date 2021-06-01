Лапорта рассказал подробности о переговорах по новому контракту с Месси

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
Лапорта рассказал подробности о переговорах по новому контракту с Месси
  • Reuters

«Мы общается с Лионелем, всё в порядке. Я убеждён, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил. Здесь дело не в деньгах, он относится к этому с большим пониманием. Месси хочет видеть конкурентоспособную команду, которая может брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов. Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе и переговоров с Месси. Мы очень им дорожим», — цитирует слова Лапорты Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. В прошлом сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 мячей в 35 матчах. «Барселона» заняла третье место в Примере.

Ранее президент «Барселоны» рассказал, когда клуб объявит о первых трансферах межсезонья.

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