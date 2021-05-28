Президент «Барселоны» рассказал, когда клуб объявит о первых трансферах межсезонья
«Мы прогрессируем в переговорах по контракту Месси, но пока ничего не подписано и не решено. Месси хочет остаться в «Барселоне», он любит этот клуб. На следующей неделе мы встретимся с Рональдом Куманом, обсудим его будущее в команде. Также на следующей неделе мы объявим о подписании новых футболистов», — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Лапорты.
Ранее сообщалось, что Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону».