Президент «Барселоны» рассказал, когда клуб объявит о первых трансферах межсезонья

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси, встрече с главным тренером клуба Рональдом Куманом, а также анонсировал новые трансферы.
Президент «Барселоны» рассказал, когда клуб объявит о первых трансферах межсезонья

    «Мы прогрессируем в переговорах по контракту Месси, но пока ничего не подписано и не решено. Месси хочет остаться в «Барселоне», он любит этот клуб. На следующей неделе мы встретимся с Рональдом Куманом, обсудим его будущее в команде. Также на следующей неделе мы объявим о подписании новых футболистов», — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Лапорты.

    Ранее сообщалось, что Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону».

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