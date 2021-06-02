КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена троих номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2020/21.
КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на почётный приз будут претендовать Андрей Разин («Северсталь»), Боб Хартли («Авангард») и Игорь Никитин (ЦСКА).

«Северсталь» под руководством Разина впервые за три последних сезона сумела выйти в плей-офф, где в первом раунде одержала первую за восемь лет победу в матчах Кубка Гагарина. Хартли и Никитин вывели свои команды в финальную серию соревнований, где победу одержал «Авангард».

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 8 июня 2021 года.

Ранее вице-президент КХЛ назвал глупостью ситуацию с флагами на ЧМ.

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