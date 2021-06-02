Команды «Государство» и «Бизнес» проведут баскетбольный матч на ПМЭФ-2021

Товарищеский матч по баскетболу с участием команд «Государство» и «Бизнес» состоится 3 июня в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

В баскетбольном матче планируют принять участие председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, глава Рослесхоза Иван Советников, член совета директоров «Металлоинвеста» Валерий Казикаев, заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Аслан Шогенов, владелец Агропромышленного комплекса «Промагро» Константин Клюка, а также другие участники ПМЭФ.

«Баскетбольный гала-матч, организованный клубом «Сколково», соберёт представителей команд «Бизнес» и «Государство». Это символично, учитывая, что ПМЭФ — это одна из ключевых дискуссионных платформ в России, которая обеспечивает диалог между государством и бизнесом. Уверен, что на баскетбольной площадке в итоге победит дружба. Приглашаем гостей форума поболеть за свою команду», — заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе «Спортивная программа» и в личном кабинете участника.

Спортивно-зрелищная программа ПМЭФ-2021 включает в себя мероприятия по 12 видам спорта.

Баскетбольный гала-матч пройдёт в спортивном комплексе Nova Arena. Начало — в 18:00.

Ранее Дворкович заявил, что выход из группы будет хорошим результатом для России на Евро-2020.