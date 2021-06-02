На федеральной территории «Сириус» открыли новый спортивный корпус

На федеральной территории «Сириус» прошла церемония открытия нового спортивного корпуса.

В церемонии приняли участие зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, а также главы 16 спортивных федераций.

Корпус «Спорт» — часть спортивного кластера, создаваемого на федеральной территории для организации единой системы управления и эксплуатации олимпийских объектов под началом фонда «Талант и успех». В кластер войдут тренировочные и научные центры, которые обеспечат передовой уровень спортивной медицины и реабилитации, научный подход в части комплексных исследований физических данных детей и молодёжи.

«Считаю, что на территории «Сириус» должны быть сосредоточены все существующие объекты спортивной инфраструктуры и дополнены новыми объектами (такие предложения сегодня прозвучали), для того чтобы этот спортивный кластер работал круглогодично по как можно большему количеству спортивных дисциплин», — заявил Чернышенко, которого цитирует ТАСС.

В январе сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова на должность временно исполняющего обязанности главы федеральной территории «Сириус».