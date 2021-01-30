Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус»

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова на должность временно исполняющего обязанности главы федеральной территории «Сириус».
Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус»
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», — отмечается в документе.

В конце декабря Путин подписал закон, согласно которому территория «Сириус» будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.

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