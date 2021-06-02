Малафеев высказался об отсутствии Лунёва в заявке сборной России на Евро-2020

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Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал непопадание вратаря Андрея Лунёва в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.
Малафеев высказался об отсутствии Лунёва в заявке сборной России на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Причины непопадания Лунёва в окончательный состав сборной на Евро-2020 могут быть различными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем Андрея. Мы вряд ли узнаем основную мотивировку отсеивания тех или иных футболистов. Возможно, одна из причин — недостаточная игровая практика Андрея. По сути, он стал более-менее часто играть со второй части чемпионата, а первую пропустил из-за травмы. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит, а может быть, тренерский штаб боится его предрасположенности к получению травм. Мы с вами можем лишь догадываться об этом, но в конечном счёте последнее слово остаётся за главным тренером сборной. Стоит порадоваться за Матвея Сафонова. Поздравляю его с предоставленным шансом, надеюсь, что он им воспользуется», — Sport24.

В заявку сборной России из вратарей попали Антон Шунин («Динамо»), Юрий Дюпин («Рубин») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Ранее Малафеев заявил, что Жиркова насильно в сборную никто не тащит.

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