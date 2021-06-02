Инсайдер рассказал о переговорах НХЛ и МОК об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022

Инсайдер канадского издания Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с переговорами между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии хоккеистов лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Есть определённое движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», — написал Фридман в своей колонке на Sportsnet.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее Дмитрий Орлов признался, что мечтает сыграть на Олимпийских играх.