Инсайдер рассказал о переговорах НХЛ и МОК об участии хоккеистов лиги в ОИ-2022
- РИА Новости
«Есть определённое движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», — написал Фридман в своей колонке на Sportsnet.
НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.
Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее Дмитрий Орлов признался, что мечтает сыграть на Олимпийских играх.