Орлов признался, что мечтает сыграть на ОИ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Я ещё ни разу не играл на Олимпийских играх, это мечта моего детства. Надеюсь, нас лига отпустит, они сейчас договариваются. В договоре есть пункт, что на ближайшую Олимпиаду мы должны поехать. Надеюсь, что мы поедем и снимут все карантины. Все соскучились по игре. Всегда приятно играть при полных трибунах и чувствовать поддержку. Это меняет игру», — сказал Орлов журналистам.

XXIV зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля.

Ранее Тарасенко заявил, что с радостью принял вызов и приехал в сборную России.