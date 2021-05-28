Тарасенко: с радостью принял вызов и приехал в сборную России

Форвард сборной России и «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал свой вызов в национальную команду, которая в настоящий момент находится в Латвии на чемпионате мира по хоккею.

«Травмы позади, я много времени без хоккея пропустил. Хотелось поиграть за национальную сборную, давно этого не получалось сделать. У клуба вопросов не было, опасений тоже, да у меня самого их не было. С радостью принял вызов и приехал. Жалко только, что сезон для «Сент-Луиса» быстро закончился. В сборной вижу себя там, где видит меня тренерский штаб. Мы приехали сюда побеждать. Я ещё не побеждал на чемпионатах мира», — сказал Тарасенко журналистам.

В прошлом сезоне российский форвард провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (4 + 10) очков. В плей-офф Тарасенко сыграл четыре поединка, в которых забросил две шайбы.

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