Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в НХЛ и на ЧМ

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Защитник сборной России и «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в НХЛ и на ЧМ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«И там и тут внутри всё организовано хорошо. Разница заключается в том, что в Торонто была большая территория между двумя отелями, где можно было погулять, поиграть в мяч. В ресторанах можно было брать снеки. То есть мы могли ходить. Здесь же мы не можем выйти на улицу, даже просто подышать», — цитирует Гаврикова «Чемпионат».

По словам защитника, на чемпионате мира хоккеистов не выпускают из отеля и заставляют ждать, когда подъедет автобус, чтобы они сели в него и поехали на стадион.

«В плане перемещений здесь ничего нет. Но я тоже могу их понять, так как это две разные ситуации и разные возможности. Не совсем уместно сравнивать, где было лучше», — сказал он.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Ранее Ротенберг рассказал о тренировках Орлова и Тарасенко на карантине.

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