Александрова — о зрителях на «Ролан Гаррос»: атмосфера как в былые времена

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над американкой Винус Уильямс в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Сама атмосфера была хорошей. После долгого, можно сказать, перерыва играли со зрителями, то есть сама атмосфера на игре была как в былые времена. Матч получился непростой, было жарко, были ненужные ошибки, но в целом, как мне показалось, всё было хорошо. По сравнению со всеми турнирами, что мы играли до, такое чувство, что зрителей не 8 тыс., а намного больше», — приводит слова Александровой Eurosport.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки, выполнившей один эйс, реализовавшей два из двух брейк-пойнтов и допустившей три двойные ошибки.

Ранее Карацев заявил, что ему удалось выполнить свой план на матч первого круга «Ролан Гаррос».