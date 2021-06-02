Карацев заявил, что ему удалось выполнить свой план на матч первого круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Первый матч на турнире Большого шлема — это всегда нервы. И у меня была одна цель — сыграть достаточно просто. Ничего не придумывать, как можно быстрее закончить этот матч, желательно в трёх сетах, потому что впереди долгие игры. Чтобы всё было предельно просто — никаких супермегаударов. И я считаю, что отыграл солидно», — приводит слова Карацева Eurosport.

27-летний россиянин победил Бруксби со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Карацев выполнил три эйса, реализовал четыре из 11 брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге российский теннисист сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Ранее Кафельников заявил, что не видит ничего страшного в проигрыше Рублёва на старте «Ролан Гаррос».