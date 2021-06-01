Кафельников не видит ничего страшного в проигрыше Рублёва на старте «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал поражение Андрея Рублёва от немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Андрей вылетел из первого круга — вот что это поражение означает. Матч был абсолютно равных соперников. Штруфф, к сожалению, превосходил Андрея в подаче. Это очень важный момент. Ничего теперь не сделаешь, никто от поражения в первом круге не застрахован. Обидно для болельщиков и поклонников российского теннисиста, что всё в первом круге закончилось, но ничего страшного. Нет никаких психологических причин поражения», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В матче со Штруффом, который продолжался 3 часа 47 минут, Рублёв выполнил 13 эйсов, реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов и допустил восемь двойных ошибок.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Штруффу в первом круге «Ролан Гаррос».