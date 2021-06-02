Мишин назвал свой главный вклад в фигурное катание

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что считает своей главной заслугой в спорте.
Мишин назвал свой главный вклад в фигурное катание
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Меня тоже относят к категории наиболее успешных тренеров в истории нашего вида спорта. Я не считаю это своим главным вкладом. Я считаю, что те исследования, которые я проводил, изучая технику фигурного катания, работая над диссертацией, легли в основу нового взгляда на технику освоения многооборотных прыжков, других элементов фигурного катания. Вот эту систему, этот подход и упражнения, которые я попутно создавал, я считаю моим наибольшим вкладом в дело, которому служил. Многие подходы и техники стали народными», — приводит слова Мишина «Мир фигурного катания».

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России по фигурному катанию.

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