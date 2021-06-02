Лиллард установил рекорд НБА по реализованным трёхочковым броскам в матче плей-офф

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Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил несколько рекордных достижений в матче первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс».
Лиллард установил рекорд НБА по реализованным трёхочковым броскам в матче плей-офф
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Лиллард реализовал 12 из 17 трёхочковых бросков за матч, установив новый рекорд плей-офф. Предыдущим рекордсменом был защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, на счету которого 11 реализованных бросков из-за дуги.

Лиллард стал четвёртым игроком в истории лиги, кому удалось набрать более 50 очков при десяти ассистах в матче плей-офф, и первым, что преодолел отметку 55 очков и кому удалось набрать 55 и более очков при десяти и более трёхочковых в игре плей-офф.

30-летний разыгрывающий также стал вторым игроком в истории НБА, который набрал в матче 55 очков, сделал десять передач и совершил не больше одной потери. Прежде подобное удалось удалось только Майклу Джордану в матче регулярного чемпионата 1992 года с «Вашингтон Буллетс».

Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» во втором овертайме и повёл в серии плей-офф НБА.

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