Рональд де Бур стал послом наследия ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Бывший футболист сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Рональд де Бур стал послом наследия чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

«Я прожил в Катаре семь лет, эта страна сыграла большую роль в моей жизни. У меня прекрасные чувства по поводу Катара и его будущего. Часто бываю здесь и регулярно общаюсь со своими друзьями из Дохи. Они полны желания создать прекрасные условия в стране для следующих поколений, поэтому для меня привилегия стать послом наследия Катара и сыграть свою роль в достижении этой цели», — заявил де Бур.

Нидерландский футболист вместе со своим братом-близнецом Франком де Буром завершал спортивную карьеру в чемпионате Катара по футболу, а позднее Рональд де Бур работал в тренерском штабе сборной Катара.

Прежде послами наследия ЧМ-2022 в Катаре стали Хави, Самуэль Это’О, Тим Кэйхилл и Кафу.

Ранее глава ФИФА высказал мнение, что ЧМ-2022 может послужить катализатором социальных изменений в Катаре.