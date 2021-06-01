Оздоев: Черчесов и Бердыев в чём-то похожи

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев сравнил методики экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева и главного тренера национальной команды страны Станислава Черчесова.

«Мне нравился подход Бердыева. Они в чём-то с Черчесовым похожи. Оба требовательные, но при этом понимающие. Разница в том, что Станислав Саламович более гибкий. Я думаю, это связано с возрастом: Бердыев застал старые времена, а Черчесов играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Станислав Саламович много общается, понимает, в каком ты состоянии. Разных характеров очень много. В какой-то момент человека нужно поддержать, а когда тренер этого не делает, ты видишь, что футболист затухает. Когда поддерживает — наоборот, окрыляется. Преимущество Черчесова на фоне всех тренеров, с кем я работал, в том, что он знает, как найти подход», — цитирует Оздоева Sport24.

Оздоев выступал под руководством Бердыева в «Рубине» с 2016 по 2017 год.

Ранее Черчесов ответил, что скажет игрокам сборной России перед Евро-2020.