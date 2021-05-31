Черчесов ответил, что скажет игрокам сборной России перед Евро-2020

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли у него речь или фраза, которую он скажет игрокам национальной команды перед матчем с Бельгией на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Черчесов ответил, что скажет игрокам сборной России перед Евро-2020

    «Можете не продолжать. Сегодня нет. Потому что завтра у нас игра с Польшей. Такие вещи заранее продумать невозможно. Не знаю, какое состояние у меня будет 12-го. Надо знать, в каком состоянии будут футболисты и что они захотят от меня услышать. Но такие вещи должны созревать сами собой. Мне бы хотелось, чтобы игроки мне поверили. Если это пойдёт от души — будет принято. Лозунгами мы не живём», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

    Ранее Черчесов высказался о положении сборной России в рейтинге ФИФА.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить