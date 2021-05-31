Черчесов ответил, что скажет игрокам сборной России перед Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли у него речь или фраза, которую он скажет игрокам национальной команды перед матчем с Бельгией на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Можете не продолжать. Сегодня нет. Потому что завтра у нас игра с Польшей. Такие вещи заранее продумать невозможно. Не знаю, какое состояние у меня будет 12-го. Надо знать, в каком состоянии будут футболисты и что они захотят от меня услышать. Но такие вещи должны созревать сами собой. Мне бы хотелось, чтобы игроки мне поверили. Если это пойдёт от души — будет принято. Лозунгами мы не живём», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее Черчесов высказался о положении сборной России в рейтинге ФИФА.