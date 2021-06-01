РФС организует фан-зоны в различных городах России на матчи сборной на Евро-2020

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении мероприятий, посвящённых выступлению сборной России на турнире.
РФС организует фан-зоны в различных городах России на матчи сборной на Евро-2020
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Во время турнира все матчи сборной России на чемпионате Европы будут показаны в больших фан-зонах: в Санкт-Петербурге — в Никольских рядах, в Москве — в «Вегас Крокус Сити», в Калининграде — на стадионе «Калининград Арена», в Самаре — на «Солидарность Арене», в Нижнем Новгороде — на стадион «Нижний Новгород», а в Сочи — в Морском порту. Также фан-зоны будут организованы в Ульяновске и Туле, их места уточняются.

Вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звёздные болельщики сборной.

Ранее Губерниев прокомментировал предстоящие матчи сборной России с командами Польши и Болгарии.

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