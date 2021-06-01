Губерниев прокомментировал предстоящие матчи сборной России против команд Польши и Болгарии

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящие контрольные матчи сборной России против команд Польши и Болгарии.
Губерниев прокомментировал предстоящие матчи сборной России против команд Польши и Болгарии
  • РИА Новости

«Такие матчи — важная история. И можно называть их как угодно — товарищескими или, Черчесов любит слово, «контрольными». Это в любом случае проверка сил с серьёзным соперником перед чемпионатом Европы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, необходимо наигрывать связи, смотреть, кто достоин основы.

Как отметил Губерниев, понятно, что на турнире главная задача — набрать три очка.

«Игра забывается — результат остаётся. Сейчас задач очень много, и это большая проверка для ребят, тренерского штаба и всей страны», — заключил он.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о целях проведения контрольного матча против национальной команды Польши.

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