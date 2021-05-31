Черчесов о матче Россия — Польша: это этап подготовки к Евро

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о целях проведения контрольного матча против национальной команды Польши.
Черчесов о матче Россия — Польша: это этап подготовки к Евро
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Перед подготовкой к турниру нужны контрольные матчи. Не можем целенаправленно готовиться к этой игре. Это этап подготовки к Евро. Провели несколько тактических занятий, что-то для себя наметили. Хотим завтра на поле это протестировать. Только на таком уровне можно понять, правильно мы двигаемся или нет. На фоне усталости проявляется характер игрока», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее Черчесов сказал, что Фернандес сыграет на Евро-2020.

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