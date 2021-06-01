Квят рассказал, что может помешать его возвращению в Red Bull

Резервный пилот Alpine Даниил Квят рассказал о том, ждёт ли он очередного звонка от советника Red Bull Хельмута Марко.

«Думаю, Марко до смерти хочет мне позвонить! Но, думаю, сейчас препятствием может стать гордость, поскольку он уже в прошлый раз, по сути, признал ошибку. Мои глаза и уши открыты, и, если честно, у меня довольно гибкий подход», — сказал Квят в подкасте F1 Nation.

Квят выступал за Red Bull с 2015-го по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016-го по 2017-й и с 2019 по 2020 год россиянин выступал за Toro Rosso (с 2020-го команда сменила название на Alpha Tauri).

Ранее в Red Bull исключили возвращение в команду российского пилота Квята.