Квят рассказал, что может помешать его возвращению в Red Bull

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Резервный пилот Alpine Даниил Квят рассказал о том, ждёт ли он очередного звонка от советника Red Bull Хельмута Марко.
Квят рассказал, что может помешать его возвращению в Red Bull
  • Reuters

«Думаю, Марко до смерти хочет мне позвонить! Но, думаю, сейчас препятствием может стать гордость, поскольку он уже в прошлый раз, по сути, признал ошибку. Мои глаза и уши открыты, и, если честно, у меня довольно гибкий подход», — сказал Квят в подкасте F1 Nation.

Квят выступал за Red Bull с 2015-го по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016-го по 2017-й и с 2019 по 2020 год россиянин выступал за Toro Rosso (с 2020-го команда сменила название на Alpha Tauri).

Ранее в Red Bull исключили возвращение в команду российского пилота Квята.

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