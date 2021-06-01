В Латвии могут отменить карантин для болельщиков, приехавших на ЧМ-2021

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Правительство Латвии 1 июня примет решение относительно того, нужно ли будет болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по хоккею в Ригу, проходить обязательную самоизоляцию.
В Латвии могут отменить карантин для болельщиков, приехавших на ЧМ-2021
  • Reuters

«На чемпионат мира по хоккею получат возможность попасть те люди, которые смогут показать, что у них есть так называемый «зелёный сертификат» — то есть те, кто смогут доказать, что они или получили вакцину, которую утвердил Европейский союз, или уже переболели коронавирусом. Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут решать, нужна ли будет самоизоляция для болельщиков, прибывающих на чемпионат мира», — цитирует ТАСС генерального секретаря Латвийской федерации хоккея Виестурса Козиолса.

Правительство Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах мирового первенства. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Ранее Ротенберг заявил, что присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021.

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