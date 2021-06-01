Источник: «Реал» ведёт переговоры с Анчелотти

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Главный тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти может вернуться в мадридский «Реал».
Источник: «Реал» ведёт переговоры с Анчелотти
  • Reuters

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, 61-летний итальянец является основным претендентом на пост главного тренера мадридского клуба.

У Анчелотти, который уже возглавлял «Реал» в 2013—2015 годах, в настоящее время есть действующий контракт с «Эвертоном» до 2024 года.

Под руководством Анчелотти мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании, а также побеждали на клубном чемпионате мира.

Ранее Зидан объяснил болельщикам «Реала» свой уход из клуба.

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