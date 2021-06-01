Мурзагулов заявил, что заранее принял решение о своём уходе из «Уфы»

Короткая ссылка
Бывший глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что принял решение покинуть занимаемые должности ещё до публикации откровенной фотосессии с чирлидершой Ульяной Тригубчак.
Мурзагулов заявил, что заранее принял решение о своём уходе из «Уфы»
  • ©moorross
  • Facebook

«Фотосессия — это просто символ того, что я сменил род деятельности. На момент съёмок мною уже было принято решение об уходе из «Уфы». Чувствую облегчение. Каждый должен заниматься тем, что ему написано на роду: у меня точно нет никаких надписей про власть и политику. Я только помогал тому, кого искренне считаю правильным человеком. Может быть, где-то совершал ошибки. Возможно, если бы сделал всё по-другому, то мог бы остаться и в палате, и в «Уфе». Но считаю, что личная свобода дороже. Надо оставаться самим собой, а не мимикрировать в угоду постам или другим вещам. Мне куда ближе творчество во всех его проявлениях, интереснее заниматься медийными проектами. Я возвращаюсь к тому, что умею делать», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Председателем попечительского совета «Уфы» Мурзагулов стал в декабре 2018 года, а Общественную палату Башкирии возглавил в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить