Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии

Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов подал в отставку с обеих должностей после откровенной фотосессии с чирлидером Ульяной Тригубчак.

«Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал!» — написал Мурзагулов на своей странице в Instagram.

По его словам, он находится в поиске новой мотивации.

«Командовать всеми для меня не мотивация», — подытожил Мурзагулов.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Уфа» набрала 25 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Газизова из «Спартака».