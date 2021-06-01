Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии

Короткая ссылка
Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов подал в отставку с обеих должностей после откровенной фотосессии с чирлидером Ульяной Тригубчак.
Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии
  • © пресс-служба Общественной палаты РБ

«Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал!» — написал Мурзагулов на своей странице в Instagram.

По его словам, он находится в поиске новой мотивации.

«Командовать всеми для меня не мотивация», — подытожил Мурзагулов.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Уфа» набрала 25 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Газизова из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить