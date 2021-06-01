Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии
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«Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал!» — написал Мурзагулов на своей странице в Instagram.
По его словам, он находится в поиске новой мотивации.
«Командовать всеми для меня не мотивация», — подытожил Мурзагулов.
По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Уфа» набрала 25 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.
Ранее Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Газизова из «Спартака».