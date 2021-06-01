В «Спартаке» прокомментировали информацию о договорённости Крала с «Вест Хэмом»

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о том, что лондонский «Вест Хэм Юнайтед» согласовал условия контракта с полузащитником команды Алексом Кралом.
В «Спартаке» прокомментировали информацию о договорённости Крала с «Вест Хэмом»
  • РИА Новости

«Алекс профессионально относится к своей карьере и стал системообразующим игроком клуба. «Спартак» будет рассматривать только очень выгодное предложение по возможному трансферу Крала», — цитирует Фетисова Sport24.

В прошедшем сезоне Крал принял участие в 29 матчах за «Спартак» и отдал шесть результативных передач.

Ранее защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии на Евро-2020.

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