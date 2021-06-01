Гимнастка Чусовитина прокомментировала предложение использовать закрытые комбинезоны вместо традиционных купальников

Олимпийская чемпионка 1992 года Оскана Чусовитина выступила против замены традиционных купальников на закрытые комбинезоны.

«С моей точки зрения, всё, что происходит вокруг этой темы, просто бред. Ах, меня фотограф в шпагате сфотографировал! Так тебя до этого 20 лет в шпагате фотографировали — ничего страшного не было, получается? Я не понимаю данной темы. И никогда не надену комбинезон. У меня прекрасная фигура, я не стесняюсь своего тела. Да и потом, выступать в комбинезоне просто неудобно. Не говоря уже о том, что весь этот ажиотаж вообще выглядит странно — комбинезоны в нашем виде спорта никто не запрещает и не запрещал никогда: почитайте правила — в них всё давным-давно прописано», — заявила Чусовитина в интервью RT.

На чемпионате Европы в Базеле немецкие гимнастки выступили в закрытых комбинезонах вместо традиционных купальников. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемы насилия и сексуализации женщин в спорте.

Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая принимала участие в семи Олимпиадах начиная с 1992 года.

Ранее Чусовитина рассказала о трудолюбии американской гимнастки Симоны Байлз.