Гимнастка Чусовитина прокомментировала предложение использовать закрытые комбинезоны вместо традиционных купальников

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Олимпийская чемпионка 1992 года Оскана Чусовитина выступила против замены традиционных купальников на закрытые комбинезоны.
Гимнастка Чусовитина прокомментировала предложение использовать закрытые комбинезоны вместо традиционных купальников
  • Reuters

«С моей точки зрения, всё, что происходит вокруг этой темы, просто бред. Ах, меня фотограф в шпагате сфотографировал! Так тебя до этого 20 лет в шпагате фотографировали — ничего страшного не было, получается? Я не понимаю данной темы. И никогда не надену комбинезон. У меня прекрасная фигура, я не стесняюсь своего тела. Да и потом, выступать в комбинезоне просто неудобно. Не говоря уже о том, что весь этот ажиотаж вообще выглядит странно — комбинезоны в нашем виде спорта никто не запрещает и не запрещал никогда: почитайте правила — в них всё давным-давно прописано», — заявила Чусовитина в интервью RT.

На чемпионате Европы в Базеле немецкие гимнастки выступили в закрытых комбинезонах вместо традиционных купальников. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемы насилия и сексуализации женщин в спорте.

Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая принимала участие в семи Олимпиадах начиная с 1992 года.

Ранее Чусовитина рассказала о трудолюбии американской гимнастки Симоны Байлз.

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