Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Швецией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о победе над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Неплохо сегодня работало звено Слепышев — Воронков — Григоренко. Дальше мы поменяли, это тоже сработало. Влились новые игроки, поэтому непросто найти «химию». Так что будем думать, анализировать. День рождения первый раз такой, сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Также тренер высказался об исполнителях буллитов в матче.

«Буллиты все пробили так, как и планировалось. Была заранее определена пятёрка. Тарасенко бил последним, так как ответственность всегда на последнем игроке», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.