Брагин отреагировал на победу России над Швецией в матче ЧМ-2021

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Брагин отреагировал на победу России над Швецией в матче ЧМ-2021
  • Reuters

«Очень хорошая и полезная перед плей-офф игра. Свою роль сыграло и то, что хорошую игру провёл Самсонова. Три последних встречи он уверенно сыграл, рад за него. О том, кто сыграет в четвертьфинале, он или Бобровский, будем думать. Варианты всегда есть», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Также тренер ответил на вопрос о том, почему сборная России ни разу за матч не сыграла в большинстве.

«Это на усмотрение судей, хотя были моменты. Думаю, комментировать это не стоит», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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