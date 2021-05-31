Защитник сборной России Орлов высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2021

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Мы профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнёрам. Не важно, с кем ты выходишь на лёд. Когда ты разговариваешь, тем легче играть и лучше будет результат. Прошло 10 лет, хоккей изменился, сейчас мы играем на взрослом уровне. Приятно, что было то время, но сейчас другой хоккей», — цитирует Орлова «Чемпионат».

По мнению защитника, у сборной России хороший коллектив и есть всё для победы на чемпионате мира.

«Нельзя терять концентрацию. Последний матч будет с Белоруссией, а потом сразу плей-офф. Времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.