Стали известны все участники плей-офф от группы А на ЧМ-2021
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В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Александр Барабанов. В составе национальной команды Швеции отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.
Победный буллит на счету Владимира Тарасенко.
Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.
Кроме России от группы А, место в плей-офф обеспечили Швейцария, Словакия и Чехия.
Ранее сообщалось, что Россия забросила две шайбы Швеции за 12 секунд на ЧМ-2021.