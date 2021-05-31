Казахстан уступил Норвегии в матче ЧМ-2021

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Сборная Норвегии одержала победу над национальной командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Казахстан уступил Норвегии в матче ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Норвегии заброшенными шайбами отметились Томас Валькве Ольсен, Стефан Эспеланд и Матис Олимб, в составе национальной команды — Дмитрий Шевченко.

Таким образом, Казахстан набрал десять очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы В. Норвегия набрала восемь очков.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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