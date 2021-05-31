Казахстан уступил Норвегии в матче ЧМ-2021
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Норвегии заброшенными шайбами отметились Томас Валькве Ольсен, Стефан Эспеланд и Матис Олимб, в составе национальной команды — Дмитрий Шевченко.
Таким образом, Казахстан набрал десять очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы В. Норвегия набрала восемь очков.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.