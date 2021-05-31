Глава Евролиги объяснил, почему Финал четырёх-2019 не состоялся в Москве

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Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бартомеу обвинил российскую сторону, что Финал четырёх турнира в 2019 году не прошёл в Москве.
Глава Евролиги объяснил, почему Финал четырёх-2019 не состоялся в Москве
  • РИА Новости

«По поводу проведения «Финала четырех» в России мы серьёзно говорили с московской «ВТБ-Ареной», стротельство которой на тот момент подходила к концу. Но к сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда «Финал четырех» в Испании», — цитирует Бартомеу ТАСС.

«Финал четырех» 2019 года прошёл в испанской Витории. Победу одержал московский ЦСКА, который в решающей игре обыграл турецкий «Анадолу Эфес» — 91:83.

Ранее Кущенко выразил мнение о том, что Евролига должна отказаться от матча за бронзу.

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