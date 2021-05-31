Кущенко считает, что Евролига должна отказаться от матча за бронзу

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Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение о проведении матчей за третье место в рамках «Финала четырёх» Евролиги.

«Стало очевидно, что матч за третье место в «Финале четырёх» не актуален и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив «Эфесу», настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряжённой и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Победитель и призёры Евролиги определяются в формате «Финала четырёх» с сезона-1987/88, когда турнир ещё проводился под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги.

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