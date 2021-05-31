Кущенко считает, что Евролига должна отказаться от матча за бронзу
«Стало очевидно, что матч за третье место в «Финале четырёх» не актуален и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив «Эфесу», настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряжённой и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Победитель и призёры Евролиги определяются в формате «Финала четырёх» с сезона-1987/88, когда турнир ещё проводился под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги.