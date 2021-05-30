«Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над каталонской «Барселоной» в финале баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Кёльне, завершилась со счётом 86:81 в пользу турецкой команды, которая стала чемпионом Евролиги впервые в истории.

Самым результативным игроком «Эфеса» стал Василие Мичич, набравший 25 очков. Ещё 21 очко команде принёс Шейн Ларкин.

В составе «Барселоны» 23 очка набрал Кори Хиггинс, 18 очков — Кайл Курич. Брэндон Дэвис оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

«Эфес» в прошлом один раз становился серебряным призёром Евролиги и дважды — бронзовым. «Барселона» в шестой раз стала второй при двух победах и трёх третьих местах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.