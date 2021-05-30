ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги

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Московский ЦСКА потерпел поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче за третье место в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.
ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Кёльне, завершилась со счётом 83:73 в пользу итальянской команды.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. Габриэль Лундберг записал в свой актив 13 очков. Ещё 12 очков команде принёс Йоханнес Фойгтманн.

В составе «Милана» по 14 очков набрали Владимир Мицов и Серхио Родригес. Ещё по 11 очков в активе Шевона Шилдса, Майкла Ролла и Риккардо Моращини.

ЦСКА, в девятый раз подряд сыгравший в «Финале четырёх» Евролиги, является восьмикратным победителем турнира. «Милан» выигрывал Евролигу три раза. 

Ранее Этторе Мессина заявил, что матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения для «Милана» и ЦСКА.

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