Мессина заявил, что матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения для «Милана» и ЦСКА

Главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Олимпия Милана» Этторе Мессина поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА за третье место в «Финале четырёх» Евролиги.

«Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения. Армейцам надо быть осторожными — им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам — полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА — две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться», — приводит слов Мессины ТАСС.

Матч «Милан» — ЦСКА состоится 30 мая в Кёльне, который принимает «Финал четырёх» Евролиги. Начало встречи — 18:30 мск.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги.