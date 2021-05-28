Итудис: финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение о предстоящем матче за третье место в баскетбольной Евролиге.
Итудис: финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги
  • Reuters

«Все приехали в Кёльн играть за трофей. Не за бронзовые медали. Посмотрим, кто будет здоров и в каком состоянии, от этого будем отталкиваться при выборе состава на матч за третье место. Но у нас впереди более важные матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа», — приводит слова Итудиса ТАСС.

ЦСКА уступил турецкому «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги и сыграет с проигравшим в противостоянии каталонской «Барселоны» и итальянского «Милана», а «Эфес» встретится с победителем в финале. Игра за третье место и финал пройдут 30 мая.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом состоится 5 июня в Казани.

Ранее Итудис заявил, что ЦСКА слишком осторожно играл с «Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги.

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