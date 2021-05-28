Итудис заявил, что ЦСКА слишком осторожно играл с «Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от турецкого «Анадолу Эфес» в полуфинале плей-офф баскетбольной Евролиги.
Итудис заявил, что ЦСКА слишком осторожно играл с «Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

«В первой половине мы слишком опасались соперника. Это хороший клуб, но мы играли слишком осторожно. В итоге всё решили детали», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Он также высказался о неудачной попытке Дэррана Хиллиарда принести команде победу броском из-за дуги за 11 секунд до завершения встречи.

«Хиллиард исполнил не лучший бросок — это очевидно, я не буду комментировать этот момент. Был ключевой момент матча, команда проявила характер, смогла вернуться в игру. В конце был плохой бросок: кажется, у нас было 14 секунд на атаку и можно было найти лучше позицию для броска, но игрок так почувствовал», — заявил специалист.

В матче за третье место ЦСКА сыграет с проигравшим в противостоянии каталонской «Барселоны» и итальянского «Милана», а «Эфес» встретится с победителем в финале. Игры за третье место и финал пройдут 30 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эфесу» в «Финале четырёх» Евролиги.

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