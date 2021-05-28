ЦСКА проиграл «Эфесу» в «Финале четырёх» Евролиги
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Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Кёльне, завершилась со счётом 89:86 в пользу турецкой команды.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Ещё 17 очков команде принёс Дэниел Хэккетт, а 15 очков — Габриэль Лундберг.
В составе «Эфеса» 25 очков набрал Василие Мичич. Сертач Шанлы записал в свой актив 19 очков. Ещё 15 очков на счету Родрига Бобуа.
В матче за третье место ЦСКА сыграет с проигравшим в противостоянии каталонской «Барселоны» и итальянского «Милана», а «Эфес» встретится с победителем в финале. Игра за третье место и финал пройдут 30 мая.
Ранее сообщалось, что баскетболисты «Зенита» и ЦСКА включены в символические сборные сезона Евролиги.