Баскетболисты «Зенита» и ЦСКА включены в символические сборные сезона Евролиги

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Баскетбольная Евролига огласила список игроков, вошедших в состав символических сборных сезона-2020/21.
Баскетболисты «Зенита» и ЦСКА включены в символические сборные сезона Евролиги
  • © euroleague.net

В первую сборную по итогам сезона вошли разыгрывающий петербургского «Зенита» Кевин Пангос, защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич, лёгкий форвард «Баварии» Владимир Лучич, тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич и центровой «Реала» Уолтер Тавареш.

Впервые с сезона-2010/2011 в первой сборной сезона нет представителей ЦСКА.

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло, форвард «Милана» Шейвон Шилдс, форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн и центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис были включены во вторую сборную команду сезона.

Финал четырёх Евролиги состоится 28—30 мая в Кёльне. В полуфиналах, которые пройдут 28 мая, ЦСКА сыграет с «Анадолу», а «Олимпия Милан» — с «Барселоной». Финал и матч за третье место состоятся 30 мая.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с Итудисом.

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