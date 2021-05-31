Иск СБР к Драчёву был передан в Мосгорсуд

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы передал иск Союза биатлонистов России (СБР) в отношении бывшего президента организации Владимира Драчёва в Мосгорсуд.
Иск СБР к Драчёву был передан в Мосгорсуд
  • РИА Новости

«Передать дело по компетенции в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно было отнесено по закону», — сообщается в резолютивной части определения суда.

Данное решение принято по ходатайству ответчика.

26 февраля в арбитражный суд Москвы поступил иск от СБР к Драчёву «об обязательстве предоставить документы». 

По словам нынешнего главы СБР Виктора Майгурова, требование к Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам и личным делам, поскольку официально эти документы не были переданы. 

Ранее сообщалось, что Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить