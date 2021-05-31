Иск СБР к Драчёву был передан в Мосгорсуд

Арбитражный суд Москвы передал иск Союза биатлонистов России (СБР) в отношении бывшего президента организации Владимира Драчёва в Мосгорсуд.

«Передать дело по компетенции в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно было отнесено по закону», — сообщается в резолютивной части определения суда.

Данное решение принято по ходатайству ответчика.

26 февраля в арбитражный суд Москвы поступил иск от СБР к Драчёву «об обязательстве предоставить документы».

По словам нынешнего главы СБР Виктора Майгурова, требование к Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам и личным делам, поскольку официально эти документы не были переданы.

Ранее сообщалось, что Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА.