Иск СБР к Драчёву был передан в Мосгорсуд
- РИА Новости
«Передать дело по компетенции в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно было отнесено по закону», — сообщается в резолютивной части определения суда.
Данное решение принято по ходатайству ответчика.
26 февраля в арбитражный суд Москвы поступил иск от СБР к Драчёву «об обязательстве предоставить документы».
По словам нынешнего главы СБР Виктора Майгурова, требование к Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам и личным делам, поскольку официально эти документы не были переданы.
Ранее сообщалось, что Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА.