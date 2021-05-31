Sport24: «Тамбов» получил ещё 30 млн рублей от РПЛ

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Футбольный клуб «Тамбов» получил ещё 30 млн рублей от Российской премьер-лиги (РПЛ).
Sport24: «Тамбов» получил ещё 30 млн рублей от РПЛ
  • © ФК «Тамбов»

Об этом сообщает Sport24. До этого лига уже выделяла клубу 34 млн рублей.

В начале года РПЛ и Российский футбольный союз приняли решение направить «Тамбову» финансовую помощь в размере 150 млн рублей для погашения долгов по зарплатам и для завершения сезона. 

В минувшем сезоне РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, покинув элитный дивизион. При этом клуб не стал получать профессиональный статус на следующий сезон из-за проблем с финансированием и прекращает своё существование.

Ранее сообщалось, что ФК «Тамбов» попрощался со своими болельщиками.

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