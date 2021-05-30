ФК «Тамбов» попрощался со своими болельщиками

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Футбольный клуб «Тамбов» обратился к своим болельщикам и поблагодарил их за поддержку команды.
ФК «Тамбов» попрощался со своими болельщиками
  • © ФК "Тамбов"

«Дорогие болельщики! Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунёмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас», — написано в сообщении на сайте клуба.

Отмечается, что работники клуба пытались добросовестно выполнять свои обязанности, несмотря на все трудности. Кроме того, «Тамбов» поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всех лет существования клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, покинув элитный дивизион. При этом клуб не стал получать профессиональный статус на следующий сезон из-за проблем с финансированием и прекращает своё существование.

Ранее сообщалось, что губернатор региона назвал «Тамбов» уверенным участником РПЛ.

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